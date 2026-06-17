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Представитель Дзюбы высказался о будущем игрока: «Интерес есть»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем игрока после ухода из «Акрона».

Источник: Sport24

"Ситуация по будущему Артема не изменилась: есть интерес от нескольких команд, но пока без конкретики. Мы не торопимся. Последние трансферные окна, когда Артем был свободным агентом, приучили, что здесь спешка не нужна. Рано или поздно устраивающий все стороны вариант выкристаллизуется. Лично я заинтересован, чтобы поиск клуба как можно быстрее завершился, чтобы было меньше нервов и головной боли. Но, видимо, будет по нашей старой доброй традиции — раннего перехода не случится. Хотя все может измениться за день, так что поживем — увидим.

Тут еще надо понимать, что Дзюба в такой стадии карьеры, когда он может быть сильно избирательным. Пока подождем, трансферный рынок в России сейчас спокоен. Будем работать и рано или поздно придем к правильному выбору", — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.