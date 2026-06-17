В «Локомотиве» заявили, что Комличенко восстанавливается с опережением графика

По словам Калюжного, нападающий «Локомотива» Комличенко после серьезной травмы колена и операции продолжает проходить процесс восстановления. Главный врач железнодорожников дал понять, что позитивно оценивает динамику выздоровления футболиста.
Команда Михаила Галактионова завершила минувший сезон в МИР РПЛ на третьем месте, выиграв гонку за бронзу у московского «Спартака».
«Стандартный протокол восстановления после операций такого формата — шесть месяцев. Комличенко — очень атлетичный спортсмен, и есть все предпосылки к тому, что этот срок будет короче. Все показатели говорят об опережении срока восстановления», — передает слова Калюжного корреспондент «РБ Спорт».
Свой первый товарищеский матч в рамках июньских сборов «Локомотив» проведет 27 числа, в этот день железнодорожники сыграют с «Родиной».