В «Локомотиве» заявили, что Комличенко восстанавливается с опережением графика

«Стандартный протокол восстановления после операций такого формата — шесть месяцев. Комличенко — очень атлетичный спортсмен, и есть все предпосылки к тому, что этот срок будет короче. Все показатели говорят об опережении срока восстановления», — передает слова Калюжного корреспондент «РБ Спорт».