Главный тренер «Динамо» Шварц прибыл в Россию

Шварцу 47 лет. Под его руководством «Динамо» в сезоне-2021/22 впервые за 14 лет завоевало медали чемпионата России, заняв третье место в таблице, также бело-голубые дошли до финала кубка страны. Позднее специалист возглавлял германскую «Герту» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз», с которым дошел до финала плей-офф североамериканской Главной лиги футбола (MLS).