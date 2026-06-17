Главный тренер «Динамо» Шварц прибыл в Россию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково, куда прилетел немецкий специалист.
Шварца встретили генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков.
В мае ТАСС сообщал, что Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо», подписав контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.
Шварцу 47 лет. Под его руководством «Динамо» в сезоне-2021/22 впервые за 14 лет завоевало медали чемпионата России, заняв третье место в таблице, также бело-голубые дошли до финала кубка страны. Позднее специалист возглавлял германскую «Герту» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз», с которым дошел до финала плей-офф североамериканской Главной лиги футбола (MLS).