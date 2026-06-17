Призер Евро-2008 в составе сборной России стал тренером в «Рубине»

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Рубина». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.
В опубликованном ролике 39-летний Иванов вешает бутсы на гвоздь и переходит на тренерскую работу.
За «Рубин» Иванов играл с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча и забил один гол.
Также Иванов выступал за московский «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат» и «Уфу».
В сборной России Иванов провел пять матчей, он является бронзовым призером Евро-2008.