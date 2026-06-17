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Тренер «Динамо» Шварц о возвращении в Россию: «Обычно я плачу в последний день, но сегодня слезы потекли в первый»

Новый главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от возвращения в Россию.

Источник: РИА "Новости"

22 мая бело-голубые объявили о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Шварц уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.

— Хочу сказать несколько слов. Невероятно быть здесь снова. Так много людей пришло меня в аэропорт. Я благодарен. Хочу поблагодарить всех вас. Обычно я плачу в последний день, но сегодня слезы потекли в первый день.

— Вы покинули Москву не по футбольным причинам. Почему вы вернулись?

— Это хороший вопрос. Я вас понимаю. Эти четыре года — новая ситуация. Новый опыт для семьи. У нас были открытые переговоры с клубом.

— Чувствовали ли вы давление, когда снова возглавили «Динамо»?

— Ситуация понятна. То решение, которое я принял — мы думаем обо всем. Сейчас я чувствую давление, чтобы работать серьезно, — сказал Шварц журналистам в аэропорту Внуково.

Шварц подписал соглашение с «Динамо» до 2029 года. В сезоне-2021/22 московская команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.