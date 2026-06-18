«Неправда, что Шварц не давал результат после “Динамо”». Интервью Александра Ивлева

— Какую оценку вы бы поставили «Динамо» за прошедший сезон? — первый вопрос Александру Ивлеву.
— Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. За вторую часть, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место, это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.
— Не напрашивалось решение продолжить сотрудничество с Роланом Гусевым?
— На совете директоров активно обсуждалась эта тема. Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.
— Ролан Гусев в недавних интервью очень позитивно отзывался о постоянной поддержке со стороны клуба. Это была улица с двусторонним движением?
— Безусловно. Мы в полной мере создавали условия для Ролана Александровича, чтобы он мог идти к поставленным целям. Я был с ним в регулярном контакте, менеджмент клуба оказывал полную поддержку. На сборах видел тренировочный процесс, Гусев всегда мог прийти с вопросами, мы находили возможности для поддержки. Большое спасибо Ролану Александровичу за проделанную работу. Жизнь длинная, и наши пути еще, быть может, пересекутся.
— Есть ощущение, что выбор Шварца — это в первую очередь доверие спортивному директору Бувачу, который и открыл Сандро для России. Именно Желько настаивал на приглашении Шварца и на нем главная ответственность по выбору тренера?
— Желько — интеллигентный, грамотный и профессиональный человек. Его рекомендации всегда приветствуются и принимаются во внимание. Но поверьте, в дискуссии участвовал не только он. Я с удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так. Давайте вспомним его работу в МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз». В 2024 году эта команда занимала 24-е место по трансферной стоимости игроков. И при этом вышла в финал плей-офф, где играла с «Лос-Анджелес Гэлакси». Это как если бы команда, вышедшая из ФНЛ, стала второй в России. Следующий сезон в США у Шварца не получился — такое бывает, но говорить, что он «нигде не показал результат», неправильно.
— Правда ли, что у Шварца защищенный контракт и в случае разрыва ему выплатят компенсацию?
— Много информации в СМИ о контракте не соответствует действительности. Клуб предпринял все меры, чтобы контракт был выгоден и защищал интересы «Динамо».
— Появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести Тюкавина и даже направлял запрос на 25 миллионов евро. Можете предположить, что «Динамо» согласится на трансфер главного форварда?
— Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет. Мы разговаривали с ним, его планы — играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода. У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность, это так.
— Обсуждали уже со Шварцем трансферные планы на лето?
— Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле. Трансферная политика будет зависеть от продления контрактов. Если, к примеру, Нгамале уйдет, будем искать замену. У «Динамо» есть трансферный бюджет, на необходимые усиления мы готовы пойти.
Константин Алексеев, Микеле Антонов