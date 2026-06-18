Экс-футболист «Спартака»: «В тульском “Арсенале” меня назвали крысой и изолировали от команды»

— Коалиция взрослых намеренно закрепощала молодых, чтобы те не заняли их место?
— Сто процентов. Проявлялось в подколах: «Слабый, дай нормальный пас». Каждая ошибка комментировалась. Была коалиция, которая уничтожала морально. Уверен, это была борьба за позицию и свой хлеб.
Была ситуация, когда меня назвали крысой и изолировали от команды, хотя не делал ничего. Собрались командой в бане. Тренером тогда был Кононов. Я только пришел тогда в команду. Комбаров в ходе посиделки выпалил: «Если такой результат будет, тренеру недолго осталось». Информация дошла до Кононова, кто-то ее слил. Повесили на меня, якобы я это сделал. Я полгода ходил как изгой, со мной никто не общался. Просто ужасная ситуация. Когда коллектив так делает — это очень плохо. Зачем так с молодым пацаном, который ничего не сделал?
— Ты с Кириллом обсуждал эту тему?
— Я подошел сразу к Комбарову тогда, сказал: «Это не я». Больше не поднимали тему. Позже Кирилл начал ко мне нормально относиться, да и в команде убедились, что это был не я. Но изначально я на время выпал из коллектива. Со мной был только Зеля Бакаев. Мы жили в Туле с ним вместе, играли в компы, ели, двигались. Он очень сильно помог мне в то время, — сказал Сокол в интервью «Советскому спорту».
В прошлом сезоне Сокол принял участие в 25 матчах «Родины» в Лиге PARI, где его команда заняла первое место и напрямую вышла в РПЛ.
С 2018 по 2023 год Сокол являлся игроком тульского «Арсенала», в 2019 году его отдавали в аренду в норвежский «Тромсе».