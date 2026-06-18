Экс-футболист «Спартака»: «В тульском “Арсенале” меня назвали крысой и изолировали от команды»

Была ситуация, когда меня назвали крысой и изолировали от команды, хотя не делал ничего. Собрались командой в бане. Тренером тогда был Кононов. Я только пришел тогда в команду. Комбаров в ходе посиделки выпалил: «Если такой результат будет, тренеру недолго осталось». Информация дошла до Кононова, кто-то ее слил. Повесили на меня, якобы я это сделал. Я полгода ходил как изгой, со мной никто не общался. Просто ужасная ситуация. Когда коллектив так делает — это очень плохо. Зачем так с молодым пацаном, который ничего не сделал?