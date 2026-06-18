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Агент Тюкавина: думаю, летом никто из россиян не уедет в команды из топ-5

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, предположил, что никто из российских игроков летом не перейдёт в клубы из топ-5 европейских лиг.

Источник: РИА "Новости"

«Хочется, чтобы наши молодые игроки уезжали в хорошие европейские клубы, если есть достойное предложение. Это поднимает престиж страны, как в случае с Сафоновым. Не верю, что Батраков уедет в Европу в это трансферное окно.

Моё мнение, что может уехать Сперцян, ведь у него армянский паспорт. Думаю, никто из российских игроков не уедет в команды из топ-5 этим летом. Все сейчас сосредоточены на ЧМ, игроков будут искать оттуда», — сказал Сафонов Metaratings.ru.

Летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) открывается 19 июня и продлится до сентября 2026 года.

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