Агент Тюкавина: думаю, летом никто из россиян не уедет в команды из топ-5

«Хочется, чтобы наши молодые игроки уезжали в хорошие европейские клубы, если есть достойное предложение. Это поднимает престиж страны, как в случае с Сафоновым. Не верю, что Батраков уедет в Европу в это трансферное окно.



Моё мнение, что может уехать Сперцян, ведь у него армянский паспорт. Думаю, никто из российских игроков не уедет в команды из топ-5 этим летом. Все сейчас сосредоточены на ЧМ, игроков будут искать оттуда», — сказал Сафонов Metaratings.ru.