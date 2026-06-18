Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Швейцария
0
:
Босния и Герцеговина
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.70
П2
8.81
Футбол. ЧМ-2026
19.06
Канада
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.82
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
19.06
Мексика
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.35
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
1
:
ЮАР
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гана
1
:
Панама
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2

Колосков о предложении «Краснодара» изменить регламент РПЛ: «Раньше играли при любой погоде, лишь бы не срывать календарь»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение «Краснодара» изменить регламент по проведению матчей.

Источник: РИА "Новости"

По информации «РБ Спорт», клуб предложил увеличить нижнюю границу допустимой для проведения игр температуры до −10 градусов вместо −15, оставив верхнюю границу (+35) без изменений. Также утверждается, что «быки» попросили изменить порядок замера температуры: проводить измерения на высоте 180 сантиметров над поверхностью футбольного поля в центральном круге.

«Надо проанализировать эти предложения. Почему температура должна измеряться именно на высоте 180 сантиметров, а не 140? Почему нижняя граница температуры должна быть −10 градусов, а не −12? Этого я немного не понимаю. Помимо этого, есть такие параметры, как ветер, влажность, и прочее. Конечно, я в этом деле не специалист, эти решения должны принимать другие люди. Раньше девиз был такой: играть при любой погоде, лишь бы не срывать календарь. Насчет ограничений, я считаю, что их нужно сделать. Вопрос в том, какие они будут», — сказал Колосков «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» с 66 очками занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. Также команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Спартаку» (1:1, пенальти — 3:4).