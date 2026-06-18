Колосков о предложении «Краснодара» изменить регламент РПЛ: «Раньше играли при любой погоде, лишь бы не срывать календарь»

«Надо проанализировать эти предложения. Почему температура должна измеряться именно на высоте 180 сантиметров, а не 140? Почему нижняя граница температуры должна быть −10 градусов, а не −12? Этого я немного не понимаю. Помимо этого, есть такие параметры, как ветер, влажность, и прочее. Конечно, я в этом деле не специалист, эти решения должны принимать другие люди. Раньше девиз был такой: играть при любой погоде, лишь бы не срывать календарь. Насчет ограничений, я считаю, что их нужно сделать. Вопрос в том, какие они будут», — сказал Колосков «СЭ».