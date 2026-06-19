Источник: «Бока Хуниорс» заинтересован в Барко

«Бока Хуниорс» рассматривает возможность направить предложение «Спартаку» о переходе полузащитника Эсекиэля Барко, сообщает Ole.
По данным источника, новый главный тренер «Бока Хуниорс» Родолфо Арруабаррена намерен усилить состав футболистом, способным вскрывать оборону, действовать на скорости и создавать разницу в игре один в один.
«Спартак» планирует получить за переход 27-летнего аргентинца около 4,5 миллиона евро плюс 50 процентов спортивных прав на игрока.
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При этом футболист хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к своей двухлетней дочери.
Полузащитником также интересуется «Индепендьенте».
Барко играет за российскую команду с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2025/26 в 37 матчах полузащитник забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.