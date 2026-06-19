Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
2
:
Катар
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
24.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Мексика
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.35
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
1
:
ЮАР
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2

Источник: «Бока Хуниорс» заинтересован в Барко

«Бока Хуниорс» рассматривает возможность направить предложение «Спартаку» о переходе полузащитника Эсекиэля Барко, сообщает Ole.

«Бока Хуниорс» рассматривает возможность направить предложение «Спартаку» о переходе полузащитника Эсекиэля Барко, сообщает Ole.

По данным источника, новый главный тренер «Бока Хуниорс» Родолфо Арруабаррена намерен усилить состав футболистом, способным вскрывать оборону, действовать на скорости и создавать разницу в игре один в один.

«Спартак» планирует получить за переход 27-летнего аргентинца около 4,5 миллиона евро плюс 50 процентов спортивных прав на игрока.

«Спартак» вернет Малкома в Россию? Сперцян и Батраков уедут в Европу? Где окажется Дзюба? Таблица переходов РПЛ.

При этом футболист хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к своей двухлетней дочери.

Полузащитником также интересуется «Индепендьенте».

Барко играет за российскую команду с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 37 матчах полузащитник забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.