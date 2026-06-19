Изменение позиции и фокус на работе. Первые заявления тренера «Динамо» Шварца

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» немец Сандро Шварц в пятницу провел первую пресс-конференцию после возвращения на этот пост. ТАСС собрал главные заявления и события с первого выступления специалиста.
Пути возвращения
— Шварц поблагодарил руководство и менеджмент «Динамо» за доверие, отметив теплый прием по прибытии.
— Председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев отметил, что у «Динамо» вместе со Шварцем есть возможности завоевать те трофеи, о которых мечтают болельщики.
— Шварц объяснил возвращение в «Динамо» после ухода в 2022 году из-за нефутбольных причин тем, что его отношение к ситуации в России поменялось.
— Решение Шварца возглавить «Динамо» не было спонтанным, он принял его после разговоров с семьей и близкими друзьями. Специалист отметил, что был на связи с клубом с момента ухода.
Тактические моменты
— Шварц сообщил, что по разным причинам пока не тренируются Константин Тюкавин, Антон Миранчук, Иван Сергеев, Бителло, Давид Рикардо и Николас Маричаль.
— Шварц пока не принял решение о назначении капитана «Динамо», но отметил лидерские качества действующего капитана Даниила Фомина и Тюкавина.
— Шварц понимает, что болельщики ждут трофеев, но сейчас он не видит смысла об этом говорить, так как подводить итоги нужно в мае следующего года.
— Главный тренер «Динамо» рассказал, что команда должна будет придерживаться определенного стиля в обороне и атаке.
Ключевые решения
— На пресс-конференции «Динамо» объявило о продлении контракта с генеральным директором клуба Павлом Пивоваровым. Срок нового соглашения рассчитан до 2029 года.
— Также произошло подписание контракта с вратарем бело-голубых Андреем Луневым. Новое соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2027 года с возможностью продления на сезон и еще один сезон.
— В конце июня истекает контракт у камерунского нападающего Муми Нгамалё. Шварц сообщил, что решение по будущему форварда в клубе еще не принято, этот вопрос будут обсуждать по приезде спортивного директоров клуба Желько Бувача.