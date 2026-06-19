Байрамян покинул «Ростов» после 15 лет в клубе

«Сегодня мы говорим до свидания человеку, чье имя навсегда вписано в историю донского футбола. Мы от всего сердца благодарим Хорена за все! Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере! Спасибо, легенда!» — говорится в сообщении клуба.