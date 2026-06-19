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Байрамян покинул «Ростов» после 15 лет в клубе

Байрамян покинул «Ростов» после 15 лет в клубе и перешел в «Урал».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Армянский полузащитник Хорен Байрамян покинул футбольный клуб «Ростов» в связи с завершением действия контракта и перешел в выступающий в Первой лиге екатеринбургский «Урал», сообщается в Telegram-канале южан.

Байрамян выступал в системе «Ростова» с 2011 года. Всего он провел в составе клуба 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 голевыми передачами. По ходу карьеры Байрамяна арендовали волгоградский «Ротор», астраханский «Волгарь» и казанский «Рубин».

«Сегодня мы говорим до свидания человеку, чье имя навсегда вписано в историю донского футбола. Мы от всего сердца благодарим Хорена за все! Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере! Спасибо, легенда!» — говорится в сообщении клуба.

Байрамяну 34 года, с «Ростовом» он в 2016 году стал серебряным призером чемпионата России, после чего играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.