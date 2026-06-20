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Лепский: «Думаю, вряд ли “Крылья” подпишут Дзюбу. Чисто исходя из стиля игры»

Защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не перейдет в самарский клуб этим летом.

Защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не перейдет в самарский клуб этим летом.

— В первой половине июня появлялись слухи, что в «Крылья Советов» может перейти Артём Дзюба. Вы можете представить его в вашей команде при нынешнем стиле игры?

— Его переход не сочетается вообще с тем футболом, который ставит Булатов. Хотя не знаю, может быть, у «Акрона», когда в прошлые два сезона за него играл Дзюба, был план делать длинные передачи на него, чтобы он уже скидывал мяч на партнеров.

— При этом «Акрон» еще в Первой лиге тоже казался командой, играющей низом.

— Да. И как мы видим, их футбол поменялся с учетом нападающего, который под два метра ростом. Но думаю, вряд ли «Крылья» подпишут Дзюбу. Чисто исходя из стиля игры.