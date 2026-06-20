Лепский: «Думаю, вряд ли “Крылья” подпишут Дзюбу. Чисто исходя из стиля игры»

— Его переход не сочетается вообще с тем футболом, который ставит Булатов. Хотя не знаю, может быть, у «Акрона», когда в прошлые два сезона за него играл Дзюба, был план делать длинные передачи на него, чтобы он уже скидывал мяч на партнеров.