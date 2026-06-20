Лепский: «С Шварцем “Динамо” может снова бороться за чемпионство»

«Думаю, что “Динамо” может снова бороться за чемпионство. Я не играл под руководством Шварца, так как в основной состав попал уже после его ухода — при Йокановиче. Но из общения с ребятами знаю, что он, например, сейчас, еще до приезда в Москву, одного из молодых футболистов поздравил с днем рождения. То есть уже расположил к себе игроков», — цитируют «Известия» Лепского.