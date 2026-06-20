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Плющенко рассказал, смог бы он заиграть в РПЛ

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в беседе с «РБ Спорт» ответил на вопрос, мог бы он заиграть на профессиональном уровне в футболе. По мнению Плющенко, у него точно были бы шансы.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Если бы вы полностью отдались футболу, у вас были бы перспективы заиграть на профессиональном уровне?

— Думаю, да. Если занимаешься в элитной академии с четырех лет, то шансы в любом случае есть. Если ты тренируешься в академиях уровня «Локомотива», ЦСКА, то, мне кажется, по-любому из тебя что-то получится сделать.

— Но не все доходят до высокого уровня.

— Кто доходит, сейчас играет на этом уровне. Если бы я занимался с ранних лет в хороших академиях, по-любому дошел бы до РПЛ, — сказал Плющенко.

Напомним, Александр Плющенко начал карьеру фигуриста в три года. Недавно 13-летний Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь может выступать за сборную Азербайджана.