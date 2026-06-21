В ЦСКА назвали вероятным восстановление Акинфеева к началу сезона РПЛ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев начнет сборы по индивидуальной программе, но вероятность его восстановления к началу сезона есть. Об этом журналистам рассказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
Ранее ТАСС сообщал, что Акинфеев получил травму в матче чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (2:1) 4 апреля. Позднее Акинфеев рассказал, что его восстановление затянулось.
«У Игоря Владимировича Акинфеева продолжается восстановление с хорошей динамикой. Понятно, что он будет с командой на сборах, пока будет тренироваться индивидуально. Вероятность, без сомнения, такая существует, что сможет восстановиться к началу сезона. Хорошо прогрессирует. Но с учетом того, что речь о коленном суставе, сложно давать точные прогнозы. Но мы видим положительную динамику, он позитивно настроен, самое главное», — сказал Безуглов.
Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 26 июля.
Акинфееву 40 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз выиграл кубок и суперкубок страны, один раз — Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по числу выигранных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» в категории «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем на один сезон.