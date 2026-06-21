В ЦСКА назвали вероятным восстановление Акинфеева к началу сезона РПЛ

«У Игоря Владимировича Акинфеева продолжается восстановление с хорошей динамикой. Понятно, что он будет с командой на сборах, пока будет тренироваться индивидуально. Вероятность, без сомнения, такая существует, что сможет восстановиться к началу сезона. Хорошо прогрессирует. Но с учетом того, что речь о коленном суставе, сложно давать точные прогнозы. Но мы видим положительную динамику, он позитивно настроен, самое главное», — сказал Безуглов.