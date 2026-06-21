Футболист Мойзес начнет сборы ЦСКА с ограничениями

«Мойзес приехал из Бразилии в хорошей форме, с хорошим настроением. Сейчас проходит УМО, — сказал Безуглов. — Думаю, что первый сбор будет работать с незначительными ограничениям. Надеемся, что второй сбор начнет уже без ограничений».