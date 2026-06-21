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Футболист Мойзес начнет сборы ЦСКА с ограничениями

В концовке прошлого сезона защитник получил травму.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бразильский защитник ЦСКА Мойзес начнет сборы ЦСКА с незначительными ограничениями в тренировках. Об этом журналистам сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

Мойзес получил травму в конце апреля в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (0:0). После этого он пропустил остаток сезона.

«Мойзес приехал из Бразилии в хорошей форме, с хорошим настроением. Сейчас проходит УМО, — сказал Безуглов. — Думаю, что первый сбор будет работать с незначительными ограничениям. Надеемся, что второй сбор начнет уже без ограничений».