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Слишкович назвал самого готового к Европе россиянина: «Сразу не способен заиграть в топ-клубе, но потом пригласят»

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возможности российских футболистов продолжить карьеру в европейских клубах.

Источник: ФК Динамо

"Сейчас всем российским игрокам важно найти возможность попробовать сыграть в Европе, чтобы находиться в лучших чемпионатах и соперничать с лучшими футболистами мира. Так россияне смогут развиваться.

Сейчас 100% есть игроки, которые готовы играть в Англии, Франции, Италии, Германии или Испании, но есть разница: играть в «Милане» или в «Лечче», в «Реале» или «Хетафе».

Для меня самый готовый к Европе российский игрок, который должен туда поехать, — Тюкавин. Да, он сразу не способен заиграть в большой команде, но Константин, например, может провести хороший сезон в «Фиорентине» или «Болонье», а потом его пригласят в топ-команды.

Российские команды не играют в еврокубках, поэтому делать трансферы в Европу сложно. Если ты себя покажешь против лучших команд, тогда сильнейшие клубы могут тебя купить, но без этого очень тяжело. Не знаю, сколько «Динамо» просит за Тюкавина — 20 или 25 миллионов евро, но какая команда готова дать такие деньги за игрока, которого мы никогда не видели в Лиге чемпионов. Не говорю, что у Константина нет качеств играть там, просто сложно попасть туда. Брать россиян сейчас огромный риск для команд", — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.