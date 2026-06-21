Слишкович назвал самого готового к Европе россиянина: «Сразу не способен заиграть в топ-клубе, но потом пригласят»

Российские команды не играют в еврокубках, поэтому делать трансферы в Европу сложно. Если ты себя покажешь против лучших команд, тогда сильнейшие клубы могут тебя купить, но без этого очень тяжело. Не знаю, сколько «Динамо» просит за Тюкавина — 20 или 25 миллионов евро, но какая команда готова дать такие деньги за игрока, которого мы никогда не видели в Лиге чемпионов. Не говорю, что у Константина нет качеств играть там, просто сложно попасть туда. Брать россиян сейчас огромный риск для команд", — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.