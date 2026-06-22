Барко начнет сборы «Спартака» по индивидуальной программе

«Барко был травмирован. Он показал настоящий характер, пришлось врачам основного состава делать дополнительные процедуры, чтобы он вышел на поле, показал блестящую игру. Он все время находился под контролем врачей в течение отпуска. Коллегиально с зарубежными врачами из клиники, где он восстанавливался, принимали решения. Он прошел диагностику и тестирование поврежденного бедра. Сейчас у него все хорошо, но на пороге сборов еще посмотрим, как он чувствует себя на поле, думаю, что начнет индивидуально сборы», — сказал Козлов.