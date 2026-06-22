Барко начнет сборы «Спартака» по индивидуальной программе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник Эсекьэль Барко начнет сборы московского «Спартака» по индивидуальной программе. Об этом журналистам сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.
Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карседо сообщил, что Барко на уколах играл в суперфинале Фонбет — Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 — по пенальти), который прошел 24 мая на стадионе «Лужники».
«Барко был травмирован. Он показал настоящий характер, пришлось врачам основного состава делать дополнительные процедуры, чтобы он вышел на поле, показал блестящую игру. Он все время находился под контролем врачей в течение отпуска. Коллегиально с зарубежными врачами из клиники, где он восстанавливался, принимали решения. Он прошел диагностику и тестирование поврежденного бедра. Сейчас у него все хорошо, но на пороге сборов еще посмотрим, как он чувствует себя на поле, думаю, что начнет индивидуально сборы», — сказал Козлов.
«Сегодня первый день после отпуска, проходим УМО. Как обычно, большой объем работы врачей, большой перечень узких специалистов. Акцент делается на функциональное состояние игроков. Игроки молодцы, пришли в хорошей, оптимальной форме», — добавил Козлов.