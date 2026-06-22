Футболисты сборной России Умяров и Максименко прибудут в «Спартак» 1 июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вратарь Александр Максименко и полузащитник Наиль Умяров вернутся в расположение московского «Спартака» после отпуска 1 июля. Об этом журналистам сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.
Футболисты «Спартака» в понедельник вышли из отпуска и прошли тестирование в Национальном центре спортивной медицины ФМБА России.
«Срджан Бабич был прооперирован после разрыва крестообразной связки колена. Последний месяц Бабич тренировался уже в общей группе, — сказал Козлов. — Сегодня он показал хорошие результаты на тестировании, врачи были удовлетворены. Илья Самошников тоже все прошел удачно. Оба готовы к общей группе. Что касается Александера Джику, он получил травму в последнем матче сезона. Он прибудет немного позже, так как был задействован со сборной. Думаю, что тоже начнет индивидуально».
«Ряд игроков приедут позже. 29 июня приедут Джику и Кристофер Ву, а также Даниил Денисов. 1 июля вернутся Александр Максименко, Манфред Угальде, Наиль Умяров и Кристофер Мартинс. Они были задействованы на сборах сборных», — добавил Козлов.