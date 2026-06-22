Футболисты сборной России Умяров и Максименко прибудут в «Спартак» 1 июля

«Срджан Бабич был прооперирован после разрыва крестообразной связки колена. Последний месяц Бабич тренировался уже в общей группе, — сказал Козлов. — Сегодня он показал хорошие результаты на тестировании, врачи были удовлетворены. Илья Самошников тоже все прошел удачно. Оба готовы к общей группе. Что касается Александера Джику, он получил травму в последнем матче сезона. Он прибудет немного позже, так как был задействован со сборной. Думаю, что тоже начнет индивидуально».