Капитан «Спартака» Зобнин: «На рекорд Черенкова точно не засматриваюсь»

Недавно исполнилось 10 лет, как я в «Спартаке». В тот момент был удивлен, что клуб мной интересовался. Я себя всегда оценивал чуть хуже. То же самое касается и вызова в сборную, никогда не думал, что в таком порядке", — передает слова Зобнина корреспондент Sport24 Сергей Козлов.