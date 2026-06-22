Капитан «Спартака» Зобнин: «На рекорд Черенкова точно не засматриваюсь»

В апреле текущего года Зобнин провел 300-й матч в составе «Спартака».
"В прошлом сезоне у меня была личная цель достичь (отметки) 300 игр. На этот сезон пока никаких индивидуальных задач не ставил.
Реально ли обогнать Гаврилова по количеству матчей (347 за «Спартак» — прим. Sport24)? Все будет зависеть от моего состояния. На рекорд Черенкова точно не засматриваюсь (515 матчей за «Спартак» — прим. Sport24).
Недавно исполнилось 10 лет, как я в «Спартаке». В тот момент был удивлен, что клуб мной интересовался. Я себя всегда оценивал чуть хуже. То же самое касается и вызова в сборную, никогда не думал, что в таком порядке", — передает слова Зобнина корреспондент Sport24 Сергей Козлов.