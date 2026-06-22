«Севилья» готова обменять Саласа на Угальде

По данным VamosMiSevillaFC, представитель футболиста Курт Морсинк начал активно продвигать своего клиента по всей Европе, в том числе предложив его услуги андалусскому клубу. Однако приобретению форварда «Севильей» препятствуют высокие финансовые требования красно-белых. Москвичи рассматривают исключительно продажу костариканца за полную стоимость, чтобы компенсировать значительную часть из 13 миллионов евро, заплаченных за Угальде «Твенте» два года назад. Такая позиция резко контрастирует с текущей финансовой ситуацией в «Севилье», но интерес «Спартака» к центральному защитнику «рохибланкос» Кике Саласу открывает совершенно новые возможности.