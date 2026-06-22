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«Севилья» готова обменять Саласа на Угальде

«Севилья» заинтересована в подписании нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в летнее трансферное окно.

Источник: Sport24

По данным VamosMiSevillaFC, представитель футболиста Курт Морсинк начал активно продвигать своего клиента по всей Европе, в том числе предложив его услуги андалусскому клубу. Однако приобретению форварда «Севильей» препятствуют высокие финансовые требования красно-белых. Москвичи рассматривают исключительно продажу костариканца за полную стоимость, чтобы компенсировать значительную часть из 13 миллионов евро, заплаченных за Угальде «Твенте» два года назад. Такая позиция резко контрастирует с текущей финансовой ситуацией в «Севилье», но интерес «Спартака» к центральному защитнику «рохибланкос» Кике Саласу открывает совершенно новые возможности.

Ранее стало известно, что «Спартак» предложил за Саласа 10 миллионов евро. Как утверждает источник, спортивный директор севильцев Хосе Игнасио Наварро не готов отдавать защитника за бесценок, но открыт к включению Угальде в сделку. При этом остается неясным, какую именно финансовую компенсацию «нервионцы» намерены запросить у красно-белых за Саласа вдобавок к нападающему.

Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 12 миллионов евро, Саласа — в 14 миллионов евро.