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СМИ: ЦСКА снова интересуется полузащитником «Црвены Звезды» Хенделем

Mozzart Sport: ЦСКА хочет арендовать у «Црвены Звезды» португальца Хенделя.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский ЦСКА проявляет интерес к португальскому полузащитнику сербской «Црвены Звезды» Томашу Хенделю и рассматривает возможность аренды футболиста с правом выкупа, сообщает Mozzart Sport.

По информации издания, московский клуб уже направил предложение в «Црвену Звезду» по 25-летнему хавбеку, также им интересуется пражская «Спарта». Отмечается, что оба клуба хотят взять португальца в аренду с правом последующего выкупа, но руководство белградского клуба предпочло бы полноценную продажу.

Летом 2025 года хавбек перешел в сербский клуб из «Витории Гимарайнш» за 3,1 млн евро. Тогда ЦСКА также вел переговоры с Хенделем, и сообщалось, что стороны достигли соглашения, а сделка была близка к завершению. В последний момент стало известно, что переход сорвался по неизвестной причине. Сообщается, что по итогам сезона Хендель не оправдал ожиданий и не входит в планы главного тренера «Црвены Звезды» Деяна Станковича.

В прошлом сезоне Хендель сыграл за белградскую команду 44 матча и забил два гола. Трансферная стоимость хавбека по версии портала Transfermarkt, оценивается в 6 миллионов евро.