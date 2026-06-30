Чернов: Адиев — очень честный и порядочный человек, не ожидал его увольнения

1 апреля «Крылья Советов» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды. Вместо него главным тренером самарской команды был назначен Сергей Булатов.
— Понятно, что результаты были не очень, команде нужна была встряска, — отметил Чернов. — Но так, как уволили Адиева, никто не ожидал: уволили или сам ушел — этого мы уже не узнаем. Я бы хотел сказать ему слова благодарности, он позвал меня в команду в трудный момент, чем смог, помог.
С приходом Булатова уже стабилизировалась игра, пришел результат, которого не было. У нас ранее были попытки добыть его, но всегда что-то случалось в последний момент — то пропустим в концовке, то еще что-то.
— Писали, что Адиев вел переговоры с другим клубом в секрете от «Крыльев».
— На самом деле, он очень честный и порядочный человек, сразу дал нам понять, что никуда не уйдет и будет с нами до конца. А как там решило руководство, это уже не наши вопросы.
Официальной причиной увольнения Адиева назывались его переговоры с казахстанским «Актобе» в то время, как «Крылья Советов» показывали неудачную игру в чемпионате России.