Чернов: Адиев — очень честный и порядочный человек, не ожидал его увольнения

— Понятно, что результаты были не очень, команде нужна была встряска, — отметил Чернов. — Но так, как уволили Адиева, никто не ожидал: уволили или сам ушел — этого мы уже не узнаем. Я бы хотел сказать ему слова благодарности, он позвал меня в команду в трудный момент, чем смог, помог.