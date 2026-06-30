Антон Заболотный отреагировал на уход из «Спартака»: «Такое не забывается»

Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу, медицинскому штабу и, конечно же, каждому игроку в команде за этот сезон! Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду.