Антон Заболотный отреагировал на уход из «Спартака»: «Такое не забывается»

Заболотный покинул «Спартак» по истечении срока контракта. Форвард выступал за красно-белых с лета 2025 года, провел 16 матчей, не забил ни одного гола, но выиграл Кубок России.
«Спартак», спасибо за этот год. Нереальная атмосфера в раздевалке, на стадионе, множество ярких моментов и долгожданный трофей.
Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу, медицинскому штабу и, конечно же, каждому игроку в команде за этот сезон! Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду.
Такое не забывается. Удачи в новом сезоне, КБ", — написал Заболотный в социальных сетях.