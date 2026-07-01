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ЦСКА объявил об уходе Руиса, Риванди и Ушакова

ЦСКА объявил об уходе троих футболистов.

Источник: РИА "Новости"

Клуб не стал продлевать арендное соглашение с полузащитником Даниэлем Руисом. Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покинули команду в связи с истечением контрактов.

«Желаем парням удачи в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

24-летний Руис на правах аренды выступал за ЦСКА с августа 2025 года. Он провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

22-летний Риванди перешел в ЦСКА в 2024 году и провел два матча за основную команду армейцев.

23-летний Ушаков является воспитанником ЦСКА. Он не выходил на поле с 2023 года. Всего на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 13 матчах в московском клубе.