ЦСКА объявил об уходе Руиса, Риванди и Ушакова

Клуб не стал продлевать арендное соглашение с полузащитником Даниэлем Руисом. Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покинули команду в связи с истечением контрактов.
«Желаем парням удачи в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
24-летний Руис на правах аренды выступал за ЦСКА с августа 2025 года. Он провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
22-летний Риванди перешел в ЦСКА в 2024 году и провел два матча за основную команду армейцев.
23-летний Ушаков является воспитанником ЦСКА. Он не выходил на поле с 2023 года. Всего на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 13 матчах в московском клубе.