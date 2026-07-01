Главный тренер ЦСКА Игдисамов назвал тренды ЧМ-2026: «Смотрим, изучаем, стараемся применять»

«На этом чемпионате мы уже заметили определенные тренды. Многие команды используют глубокую линию обороны, голы забиваются дальними ударами и головой после подач. Все смотрим, изучаем, стараемся применять. По мне, судейство на чемпионате мира очень качественное. Хотел бы, чтобы уровень единоборств в РПЛ был таким же. Мне это по душе, когда позволяют больше бороться», — заявил Игдисамов в интервью «Чемпионату».