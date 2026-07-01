Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
4.30
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

Главный тренер ЦСКА Игдисамов назвал тренды ЧМ-2026: «Смотрим, изучаем, стараемся применять»

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал основные тренды чемпионата мира — 2026 по футболу, который проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике.

Источник: Sport24

«На этом чемпионате мы уже заметили определенные тренды. Многие команды используют глубокую линию обороны, голы забиваются дальними ударами и головой после подач. Все смотрим, изучаем, стараемся применять. По мне, судейство на чемпионате мира очень качественное. Хотел бы, чтобы уровень единоборств в РПЛ был таким же. Мне это по душе, когда позволяют больше бороться», — заявил Игдисамов в интервью «Чемпионату».

Сегодня, 30 июня, ЦСКА сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1) в товарищеском матче. Следующую контрольную игру армейцы проведут против тульского «Арсенала» 4 июля.