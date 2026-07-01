Защитник «Краснодара» Гонсалес перешёл в аргентинский «Ривер Плейт»

В минувшем сезоне-2025/2026 защитник провёл 24 матча в РПЛ, где отметился тремя результативными передачами, а также десять встреч в FONBET Кубке России (один ассист). По информации сайта Transfermarkt, стоимость Гонсалеса оценивается в два миллиона евро.