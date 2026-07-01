Защитник «Краснодара» Гонсалес перешёл в аргентинский «Ривер Плейт»

«Благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — отмечается в сообщении пресс-службы «чёрно-зелёных».
Ранее, 17 июня, Radio Marca сообщало, что 31-летний уругваец может перебраться в испанскую «Валенсию».
Отметим, что защитник выступал в составе «Краснодара» с августа 2024 года, перейдя из «Мальорки». Вместе с южанами Гонсалес стал чемпионом России по итогам сезона-2024/2025.
В минувшем сезоне-2025/2026 защитник провёл 24 матча в РПЛ, где отметился тремя результативными передачами, а также десять встреч в FONBET Кубке России (один ассист). По информации сайта Transfermarkt, стоимость Гонсалеса оценивается в два миллиона евро.