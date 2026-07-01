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Ольга Смородская: Лучше бы Сперцян остался в РПЛ, он делал лигу лучше

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказалась о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка закрыта и капитан «Краснодара» в ближайшее время перейдет в саудовский клуб.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Честно говоря, думала, что Сперцян поедет этим летом в Европу, он уже давно этого заслуживает. Но игрок сделал другой выбор — наверное, вариантов в Европе не было. Мне кажется, было бы лучше, если бы Сперцян остался в РПЛ. Он делал лигу лучше и интереснее», — сказала Смородская.

Напомним, воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян провел за «быков» 185 матчей, забил 58 мячей и отдал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 млн евро.

«Аль‑Ахли» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.

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