Ольга Смородская: Лучше бы Сперцян остался в РПЛ, он делал лигу лучше

«Честно говоря, думала, что Сперцян поедет этим летом в Европу, он уже давно этого заслуживает. Но игрок сделал другой выбор — наверное, вариантов в Европе не было. Мне кажется, было бы лучше, если бы Сперцян остался в РПЛ. Он делал лигу лучше и интереснее», — сказала Смородская.