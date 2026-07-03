Бывший гендиректор «Спартака» раскритиковал клуб

3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.