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Бывший гендиректор «Спартака» раскритиковал клуб

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин раскритиковал клуб за трансфер Антона Заболотного, передает Vprognoze.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Деньги были в “Спартаке” — вот его и пригласили прошлым летом. В клубе никто не отвечает за свои действия. Агент заработал, футболист заработал. С футбольной составляющей это никак не связано, мое мнение. Может, еще кто-то рядышком присосался к деньгам», — сказал Заварзин.

Клуб принял решение не продлевать контракт с футболистом, который выступал за красно-белых с 2025 года. В составе красно-белых Заболотный провел 16 матчей (девять в чемпионате страны и семь — в Кубке России).

3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.