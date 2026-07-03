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«Краснодар» разгромил любительскую «Висту» в контрольном матче летнего сбора

3 июля на поле стадиона академии клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» «быки» провели контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону-2026/2027.

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Источник: Metaratings.ru

Подопечные Мурада Мусаева со счётом 4:0 переиграли любительский клуб «Виста» из Геленджика.

Голами в составе «горожан» отметились уругвайский защитник Лукас Оласа, реализовавший пенальти на 45+1-й минуте, соотечественник Оласа, нападающий Хуан Мануэль Боселли (47-я минута), нигерийские форварды Олакунле Олусегун (50-я минута) и Мозес Кобнан Дэвид (53-я минута).

По результатам прошлого сезона РПЛ-2025/2026 «чёрно-зелёные» стали вице-чемпионами страны, заняв второе место в турнирной таблице и набрав 66 очков за 30 матчей.