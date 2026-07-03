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«Ростов» не сумел обыграть «Динамо» из Ставрополя

«Ростов» в товарищеском матче сыграл вничью со ставропольским «Динамо» — 0:0.

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Источник: ФК "Ростов"

Игра прошла на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону.

В прошедшем сезоне «Ростов» с 33 очками финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» заняло девятое место в Дивизионе А «Золото» Второй лиги.