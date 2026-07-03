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Ветеран ЦСКА: с нынешнем составом команде будет сложно бороться за топ-3 РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что с нынешнем составом команде будет сложно бороться за топ-3 Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

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Источник: ФК «Салют Белгород»

«Нынешний состав готов бороться за топ-3? Честно, тяжело будет. Очень бы хотелось, чтобы ЦСКА боролся даже не за тройку, а за чемпионство. Понятно, что будут усиления состава, но важно и какую тактику выберет Игдисамов», — сказал Масалитин.

Игдисамов работал в структуре академии ЦСКА с 2019 года. В 2024 году армейцы под его руководством выиграли МФЛ, а в 2025 году завоевали серебро.

В марте 2026 года он вошел в тренерский штаб Фабио Челестини. Швейцарский специалист, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение. По окончании сезона специалиста утвердили в должности, заключив с ним контракт по схеме «2+2».