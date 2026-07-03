Ветеран ЦСКА: с нынешнем составом команде будет сложно бороться за топ-3 РПЛ

В марте 2026 года он вошел в тренерский штаб Фабио Челестини. Швейцарский специалист, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение. По окончании сезона специалиста утвердили в должности, заключив с ним контракт по схеме «2+2».