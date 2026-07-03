Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
доп. время
Австралия
1
:
Египет
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.06
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.54
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Канада
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.49
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2

Ветеран сборной России: Дзюба пригодился бы любой команде РПЛ

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что форвард Артем Дзюба пригодился бы любой команде Российской премьер-лиги, передает «Советский спорт».

Все новости футбола в МАКС
Источник: Кадр из трансляции

«Дзюба сто процентов пригодился бы кому-нибудь из лидеров команд РПЛ. Даже если смотреть по выигранным единоборствам, у него процент больше, чем у центральных защитников — в два раза. Это говорит о многом», — сказал Семенов.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше