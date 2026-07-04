«Можем бороться за самые высокие места»

— Вес у меня стал даже меньше. Но не только от него зависит физическое состояние. Есть ведь еще и разные мышечные проблемы, после которых нужно восстановление. Но я и в этом плане хорошо подошел к первому сбору. Мне он дался, конечно, нелегко, но так, чтобы очень тяжело. На самом деле тут очень многое решает твое психологическое состояние. Да, нагрузки на сборах у Андрея Викторовича сильные. Но вопрос, как ты к этому относишься. Если как к рутине, то и небольшие усилия будут не в кайф. Если же ты психологически настроен работать и терпеть, с позитивом ко всему подходишь, то можно многое перенести.