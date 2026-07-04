«Можем бороться за самые высокие места»

У клубов РПЛ в самом разгаре летние сборы. Они готовятся к новому сезону в российском футболе, который стартует 24 июля. Одна из главных интриг предстоящего чемпионата — сумеет ли калининградская «Балтика» повторить свой успех прошлого розыгрыша национального первенства. Подопечные Андрея Талалаева после выхода из первой лиги в минувшем году стали главной сенсацией РПЛ, включившись в борьбу за медали. Из-за весенней серии из восьми матчей без побед на финише они всё-таки не дотянулись до пьедестала почета, но заняли итоговое шестое место — лучший результат «Балтики» в истории выступлений в высшем дивизионе чемпионата России.
В интервью «Известиям» защитник калининградского клуба Иван Беликов рассказал о подготовке к новому сезону, оценил шансы побороться за медали в чемпионате, порассуждал о вероятности ухода лидеров команды к более богатым конкурентам, назвал любимые сборные на проходящем этим летом чемпионате мира, оценил, как на нем могла смотреться Россия, а также высказался о дебюте во второй лиге российского чемпионата клуба «Заря» из родного Луганска.
— Как проходит подготовка к новому сезону?
— На первом сборе была дана хорошая нагрузка всем нам. Многие переварили ее, и она даст плоды в будущем. Теперь на втором сборе больше игровой подготовки.
— Нагрузки от Андрея Талалаева такие же, как на сборах зимой и прошлым летом?
— Тяжело сказать. Смотря кто как подготовился за отпуск, кто в каком состоянии приехал на первый сбор. От этого зависят и ощущения от нагрузок. Кому-то они кажутся жестче, кому-то мягче, кому-то — как и раньше.
— А как для вас?
— Нормально.
— Потому что в хорошей форме вышли из отпуска, без лишних килограммов?
— Вес у меня стал даже меньше. Но не только от него зависит физическое состояние. Есть ведь еще и разные мышечные проблемы, после которых нужно восстановление. Но я и в этом плане хорошо подошел к первому сбору. Мне он дался, конечно, нелегко, но так, чтобы очень тяжело. На самом деле тут очень многое решает твое психологическое состояние. Да, нагрузки на сборах у Андрея Викторовича сильные. Но вопрос, как ты к этому относишься. Если как к рутине, то и небольшие усилия будут не в кайф. Если же ты психологически настроен работать и терпеть, с позитивом ко всему подходишь, то можно многое перенести.
— За счет чего «Балтика» в новом сезоне способна снова занять шестое место или даже подняться выше?
— За счет тренерского подхода и коллектива, в котором каждый играет и работает друг за друга.
— Сильно ли повышает шансы на борьбу за высокие места тот факт, что из основного состава прошлого сезона «Балтика» потеряла пока только Владислава Сауся зимой и Кевина Андраде этим летом, несмотря на слухи о других уходах?
— Вы еще Серегу Пряхина забыли. Ну и вообще пока никто не знает, сколько у нас еще уйдет игроков — сейчас ведь не конец трансферного окна, оно закроется только в начале осени. Слухи ходят по всем нашим ребятам. Но если удержим всех или почти всех, то да, это добавит нам шансов снова побороться за самые высокие места. Хотя мы в любом случае настроены это сделать, независимо от возможных изменений в составе.
— На вас какой-нибудь из богатых клубов выходил с конкретным предложением сейчас или зимой?
— Комментировать не буду (улыбается).
— Смотрели уже календарь предстоящего чемпионата?
— Бегло глянул. Видел, что у нас в первых турах будут матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Что тут сказать? Хорошие соперники. Будем к ним готовиться. Я никогда не делю календари на плохие и хорошие. У всех со всеми игры, так что все в равных условиях. Будет интересно начать сезон с такими соперниками. Дадим им бой. Тем более в прошлом чемпионате и у ЦСКА, и у «Зенита» отобрали очки дома. Да и на выезде бились на равных, проиграли с минимальным счетом, пропустив голы только в концовках матчей. Так что всё возможно.
— На длинной дистанции способны снова бороться с лидерами за медали?
— По поводу медалей ничего не могу сказать. Но несомненно, что у нас сформировался боеспособный и крепкий коллектив. Который точно не за последние места будет биться. Конечно, хочется побороться снова и за место в пятерке, и за медали. Но игра покажет, на что мы способны. Пока кажется, что мы можем бороться за самые высокие места.
— Синдром второго сезона команде не грозит?
— Тяжело говорить. Но мне кажется, всё будет в порядке. Посмотрим, сохранится ли полностью нынешний состав к осени. Хотя к нам уже приходят новички, которые должны помочь и в случае ухода какого-то игрока заменить его. Это нам даже даст новые эмоции.
— За нынешним чемпионатом мира следите?
— Да, стараюсь смотреть. Было несколько интересных игр, и есть несколько сборных, которые показывают привлекательный футбол. Франция нравится. В очень красивый футбол она играет и не хуже выглядит, чем на двух прошлых чемпионатах мира, где выходила в финалы. Бразилию смотрел, но сильно ее игра не впечатлила. Например, в матче с ней сборная Марокко (1:1) выглядела даже посимпатичней. Еще выделю Канаду — неожиданно интересно выглядит и заслуженно вышла из группы.
— Мысленно сравниваете футбол на чемпионате мира со сборной России и прикидываете, что она могла показать там, если была бы допущена до отборочного турнира и успешно прошла его?
— В целом тяжело сравнивать. Но если брать по игре… Не так давно Россия играла товарищеский матч с Египтом (0:1), который себя сейчас хорошо показывает на ЧМ и вышел из группы. Если бы наши попали на турнир и перед этим набрали определенный опыт игр с такими соперниками, как Египет, то в плей-офф вполне могли выйти и дойти там до определенном стадии. Это при условии 1−2 лет практики матчей с соперниками такого уровня.
— С весны во второй лиге чемпионата России впервые играет «Заря» из вашего родного Луганска. Следите за ее выступлением?
— Конечно. И даже во время отпуска был на их игре.
— Как там атмосфера?
— Трибуны не совсем полные. Всё-таки команда играет домашние матчи не у себя в Луганске, а в Ростовской области, в Каменске-Шахтинском. С одной стороны стадиона, где солнце не светит, там полные трибуны. А с другой стороны, где есть чуть солнца, там уже не аншлаг на данный момент. Но народ ходит на матчи, видно, что у команды хорошая поддержка.
— Игра вам как? Команда уже привыкла к уровню дивизиона Б ФНЛ-2?
— Ну там в «Заре» много футболистов, которые уже раньше поиграли на этом уровне. Насколько я знаю, там идет перестройка команды, недавно поменяли главного тренера. Надеюсь, поставят амбициозного специалиста, который заставит ребят играть в красивый футбол (через три дня после интервью «Заря» назначила главным тренером Александра Маслова, знаменитого в прошлом футболиста «Ростсельмаша», долгое время работавшего ассистентом главного тренера «Ростова». — Ред.).
— Сейчас в этой группе дивизиона Б лидируют «Севастополь» и дебютант турнира донецкий «Шахтер». Допускаете, что «Заря» скоро будет бороться за повышение в классе?
— Да. Я думаю, в скором будущем, через год-два, «Заря» станет боеспособным коллективом.
— Насколько в самом Луганске присутствует ажиотаж от дебюта команды в российском первенстве?
— Он очень заметен. Я почти весь отпуск провел в Луганске и вижу, как практически на каждую игру автобусы возят болельщиков в Ростовскую область. И автобусы всегда забиты до отказа. Думаю, если бы в Луганске проводились матчи, то численность людей, которые ходят на футбол, была бы гораздо выше.
Алексей Фомин