Футболистов и тренеров «Локомотива» наградили медалями чемпионата России

В сезоне-2025/26 красно-зеленые заняли третье место в РПЛ. До этого в последний раз «Локомотив» завоевывал медали чемпионата страны в 2021 году, став бронзовым призером. Победителем чемпионата России он становился в 2002, 2004 и 2018 годах.