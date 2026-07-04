Футболистов и тренеров «Локомотива» наградили медалями чемпионата России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Игроки и тренеры столичного «Локомотива» награждены бронзовыми медалями чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Церемония награждения прошла у «РЖД-Арены». Медали вручали операционный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Ефремов, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, генеральный директор клуба Борис Ротенберг.
В сезоне-2025/26 красно-зеленые заняли третье место в РПЛ. До этого в последний раз «Локомотив» завоевывал медали чемпионата страны в 2021 году, став бронзовым призером. Победителем чемпионата России он становился в 2002, 2004 и 2018 годах.