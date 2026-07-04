Галактионов заявил, что Комличенко не будет готов к началу сезона РПЛ

Комличенко 1 мая получил травму в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). В начале мая футболист перенес операцию на колене.
«Что касается Николая Комличенко, то он продолжает восстановление. Динамика положительная. Медицинский департамент отмечает, что все идет по плану. Очень рассчитываем, что он чуть раньше времени присоединится к команде. Но важно, что к такой травме нужно подходить очень осторожно. Форсировать восстановление нельзя. К старту сезона он готов не будет», — сказал Галактионов РИА Новости.
В минувшем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.