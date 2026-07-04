Аршавин заявил, что набрал вес из-за лени

Аршавин завершил карьеру в 2018 году.
«Я поправился, не поддерживаю форму. Но всему вина — лень. Всегда можно найти время. Глобально все зависит от человека», — сказал Аршавин.
«Не успеваю выспаться, но не из-за того, что смотрю ночные матчи чемпионата мира. Был в Америке, перелеты, много путешествовали. Только сейчас поймал себя на мысли, что 20 июня вернулся, 29 июня поспал первый раз всю ночь. Вот только организм адаптировался, но снова скоро улетать», — добавил он.
Аршавину 45 лет. Он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». По ходу карьеры полузащитник также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».