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Аршавин заявил, что набрал вес из-за лени

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин считает, что набрал вес после завершения карьеры из-за лени. Об этом он рассказал на Дне московского спорта.

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Источник: Соцсети

Аршавин завершил карьеру в 2018 году.

«Я поправился, не поддерживаю форму. Но всему вина — лень. Всегда можно найти время. Глобально все зависит от человека», — сказал Аршавин.

«Не успеваю выспаться, но не из-за того, что смотрю ночные матчи чемпионата мира. Был в Америке, перелеты, много путешествовали. Только сейчас поймал себя на мысли, что 20 июня вернулся, 29 июня поспал первый раз всю ночь. Вот только организм адаптировался, но снова скоро улетать», — добавил он.

Аршавину 45 лет. Он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». По ходу карьеры полузащитник также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».