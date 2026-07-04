Аршавин заявил, что набрал вес из-за лени

«Не успеваю выспаться, но не из-за того, что смотрю ночные матчи чемпионата мира. Был в Америке, перелеты, много путешествовали. Только сейчас поймал себя на мысли, что 20 июня вернулся, 29 июня поспал первый раз всю ночь. Вот только организм адаптировался, но снова скоро улетать», — добавил он.