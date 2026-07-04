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Мурад Мусаев прокомментировал дебют Ильи Вахании за «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Metaratings.ru высказался об игре российского защитника команды Ильи Вахании в дебютном матче за «быков».

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Источник: Metaratings.ru

25-летний Вахания подписал контракт с «Краснодаром» в феврале 2026 года, но сезон доигрывал в «Ростове». Товарищеская игра против «Висты» (4:0) стала для россиянина первой за новый клуб.

«Какое впечатление сложилось об игре Вахании после этого матча? Очень хорошее», — сказал Мусаев после матча с «Вистой».

Контракт игрока с «быками» действителен до 30 июня 2030 года. В минувшем сезоне в активе футболиста 34 матча во всех турнирах, два гола и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вахании в 3 млн евро.