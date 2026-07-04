Мурад Мусаев прокомментировал дебют Ильи Вахании за «Краснодар»

Контракт игрока с «быками» действителен до 30 июня 2030 года. В минувшем сезоне в активе футболиста 34 матча во всех турнирах, два гола и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вахании в 3 млн евро.