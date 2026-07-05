Игдисамов оценил первый сбор ЦСКА без единой победы: «Должны еще больше работать»

«Закончили первый сбор, я всех благодарю за работу на нем. Хорошая, серьезная работа была. Конечно, хотелось бы закончить этот сбор победой, порадовать себя. Но для этого мы должны еще больше работать. Чтобы мы реализовывали моменты, которые создаем. Создали достаточно, чтобы забить второй гол (в ворота “Арсенала”). Где-то не хватило мастерства, где-то — хладнокровия. На втором сборе все это нужно будет исправить. Сейчас нужно два дня хорошенько отдохнуть, отвлечься. И собираемся седьмого числа», — заявил Игдисамов своим футболистам.