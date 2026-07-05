Карседо — о трансферах «Спартака»: «Самое главное для нас — сохранить костяк»

— У нас очень хорошая команда, боеспособная. Я знаю, что клуб прилагает большие усилия, работает на трансферном рынке. Но самое главное для нас — сохранить тех ребят, которые у нас есть. Это приоритет. Потом дальше клуб постарается привести двух-трех футболистов. Но самое главное для нас — сохранить наш костяк, — сказал Карседо в интервью Okko.