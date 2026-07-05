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Карседо — о трансферах «Спартака»: «Самое главное для нас — сохранить костяк»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил возросшую уверенность своих подопечных после победы в Кубке России и поделился планами на летнее трансферное окно.

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Источник: Sport24

— Вы обыграли «Краснодар» в Суперфинале FONBET Кубка России. Насколько команда психологически изменилась после этого? Начали ли вы уже готовиться к матчу с «Зенитом»?

— У нас очень способная команда, которая может добиться многого. Их нужно было убедить в этом, заставить поверить в свои силы. Сейчас нам нужно продолжать идти той же дорогой и постараться уже в ближайшем матче за Суперкубок добиться победы.

— Пока вокруг «Спартака» на трансферном рынке затишье. Хотя есть какие-то слухи. Какие позиции вы бы хотели усилить на предстоящий сезон?

— У нас очень хорошая команда, боеспособная. Я знаю, что клуб прилагает большие усилия, работает на трансферном рынке. Но самое главное для нас — сохранить тех ребят, которые у нас есть. Это приоритет. Потом дальше клуб постарается привести двух-трех футболистов. Но самое главное для нас — сохранить наш костяк, — сказал Карседо в интервью Okko.