Карседо — о трансферах «Спартака»: «Самое главное для нас — сохранить костяк»

— Вы обыграли «Краснодар» в Суперфинале FONBET Кубка России. Насколько команда психологически изменилась после этого? Начали ли вы уже готовиться к матчу с «Зенитом»?
— У нас очень способная команда, которая может добиться многого. Их нужно было убедить в этом, заставить поверить в свои силы. Сейчас нам нужно продолжать идти той же дорогой и постараться уже в ближайшем матче за Суперкубок добиться победы.
— Пока вокруг «Спартака» на трансферном рынке затишье. Хотя есть какие-то слухи. Какие позиции вы бы хотели усилить на предстоящий сезон?
— У нас очень хорошая команда, боеспособная. Я знаю, что клуб прилагает большие усилия, работает на трансферном рынке. Но самое главное для нас — сохранить тех ребят, которые у нас есть. Это приоритет. Потом дальше клуб постарается привести двух-трех футболистов. Но самое главное для нас — сохранить наш костяк, — сказал Карседо в интервью Okko.