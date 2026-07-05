Дмитрий Воробьев: Из «Спартака» на меня никто не выходил

— В прошлом году экс-тренер «Спартака» Станкович звонил Комличенко, звал его в «Спартак». Этим летом вам звонил кто-то из «Спартака»?
— Нет, ничего такого не было. Из «Спартака» на меня никто не выходил.
— Карпукас говорит, что его приоритет — остаться в «Локомотиве». У вас так же?
— Ну вы мои интервью читали? Что там написано?
— Написано, что вам нравится в «Локомотиве».
— Ну вот, тогда о чем тут еще говорить.
— Все может поменяться.
— У меня еще год контракта. Пока ни о чем конкретном не задумываюсь, год — это много. Еще целый год, — сказал Воробьев.
Напомним, нападающий сборной России Дмитрий Воробьев играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В прошлом сезоне Воробьев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Ранее в СМИ писали, что «Спартак» интересуется Воробьевым и готов предложить за форварда четыре миллиона евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Воробьева в 6 миллионов евро.