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Дмитрий Воробьев: Из «Спартака» на меня никто не выходил

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался об интересе со стороны московского «Спартака». По словам Воробьева, из «Спартака» никто с ним не связывался. Контракт Воробьева с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

— В прошлом году экс-тренер «Спартака» Станкович звонил Комличенко, звал его в «Спартак». Этим летом вам звонил кто-то из «Спартака»?

— Нет, ничего такого не было. Из «Спартака» на меня никто не выходил.

— Карпукас говорит, что его приоритет — остаться в «Локомотиве». У вас так же?

— Ну вы мои интервью читали? Что там написано?

— Написано, что вам нравится в «Локомотиве».

— Ну вот, тогда о чем тут еще говорить.

— Все может поменяться.

— У меня еще год контракта. Пока ни о чем конкретном не задумываюсь, год — это много. Еще целый год, — сказал Воробьев.

Напомним, нападающий сборной России Дмитрий Воробьев играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В прошлом сезоне Воробьев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Ранее в СМИ писали, что «Спартак» интересуется Воробьевым и готов предложить за форварда четыре миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Воробьева в 6 миллионов евро.