Самошников может вернуться в «Рубин». «Спартак» покроет часть зарплаты защитника?

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников близок к возвращению в казанский «Рубин», где он выступал с 2020 по 2023 год. Как сообщает журналист Анар Ибрагимов, клубы ведут финальные переговоры об аренде 28-летнего игрока.
В «Спартаке» не получилось
По информации источника, обсуждается аренда с условием, что зарплату Самошникову клубы будут платить совместно. Это главное препятствие для казанцев, поскольку контракт футболиста (около 1,4 миллиона евро) станет серьезной нагрузкой для бюджета команды.
Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2025 года за 350 млн рублей. Однако проявить себя не получилось — за красно-белых защитник провел всего пять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В РПЛ Илья суммарно провел на поле всего 54 минуты, а последний раз выходил на поле в футболке «Спартака» в октябре 2025-го.
Для сравнения, в том же «Рубине» Самошников выступал куда успешнее: за три года провел за казанцев почти 80 игр, забил пять мячей и отдал столько же ассистов. В «Локомотиве» статистика была похожей — 70 матчей за два сезона, пять голов и шесть передач.
Проблемы с ментальным здоровьем?
В январе 2026-го Самошников внезапно покинул зимние сборы «Спартака» в ОАЭ и улетел в Москву. Клуб официально объявил, что игрок продолжит подготовку в столице по медицинским причинам. Однако позднее появилась другая версия случившегося — депрессия на фоне личной трагедии. По данным журналиста Гранта Гетадаряна, Самошников переживал развод с супругой.
Агент игрока Алексей Бабырь тогда оперативно опроверг информацию о состоянии футболиста.
«Ну какая депрессия у Ильи? У него все нормально! Он мотивирован, просто вот так все наложилось одно на другое — то простуда, то еще что-то. Конечно, он какое-то время был из-за этого расстроен, но писать, что у него депрессия…» — заявил Бабырь «РБ Спорт».
«У Ильи один настрой. Он приходил в “Спартак”, чтобы конкурировать за место в составе. Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место. Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А в целом у него все хорошо, это самое главное», — говорил Бабырь.
Сейчас в такой сценарий верится слабо. А вот в переход Самошникова в «Рубин» — вполне, поэтому ждем дальнейших новостей о переговорах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ильи в 2 миллиона евро.
Артем Белинин