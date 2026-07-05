Самошников может вернуться в «Рубин». «Спартак» покроет часть зарплаты защитника?

«У Ильи один настрой. Он приходил в “Спартак”, чтобы конкурировать за место в составе. Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место. Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А в целом у него все хорошо, это самое главное», — говорил Бабырь.