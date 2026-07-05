«Джикия — это усиление для нашей команды»

До начала нового розыгрыша чемпионата России по футболу осталось менее трех недель. Клубы уже вступают в решающую часть подготовки к сезону. Среди них — московский «Локомотив», который весной выиграл бронзовые медали национального первенства. В интервью «Известиям» защитник «железнодорожников» Евгений Морозов рассказал о проходящих сборах, прокомментировал появление в команде Георгия Джикии и высказался о выступлении на чемпионате мира своего партнера по клубу, капитана сборной Мексики Сесара Монтеса.
— С каким настроением готовитесь к сезону?
— С очень хорошим. Хочется как можно лучше пройти сборы, чтобы быть максимально готовым к новому сезону. Я, как и другие футболисты «Локомотива», которые играли за сборную России в июньских матчах против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, вышел из отпуска позже остальных. За время отсутствия соскучился по ребятам, по команде. Поэтому с большим удовольствием приехал на сбор и приступил к работе.
— Где проводили отпуск?
— 10 дней отдыхал, ездил в Турцию со своей девушкой, там были с Митрюхой (Антон Митрюшкин, вратарь и капитан «Локомотива». — Ред.) и его семьей. После этого вернулись в Москву, и уже до сбора я стал тренироваться самостоятельно, чтобы в хорошей форме вернуться в расположение команды.
— Как отреагировали на подписание «Локомотивом» Георгия Джикии, которое должно добавить конкуренции в центре обороны?
— Конкуренция — это всегда здорово. Она дает определенный рост. Плюс Джикия — очень опытный футболист. Может где-то помочь, подсказать. Думаю, это усиление для нашей команды.
— Смотрели игры Сесара Монтеса за сборную Мексики на чемпионате мира?
— Да, не все матчи сборной Мексики видел, но часть посмотрел. Очень рад за него, за то, что команда с ним в составе уверенно вышла из группы и идет дальше на чемпионате мира.
— Что думаете об эпизоде с его удалением в матче открытия чемпионата мира против ЮАР? Ожидали, что он так на ровном месте получит красную карточку при счете 2:0 в концовке уже почти выигранной встречи?
— Да ничего страшного. В футболе такие моменты бывают. Это может случиться с любым игроком. На мой взгляд, в том эпизоде вообще была не железобетонная красная карточка. По мне, желтой вполне можно было ограничиться. Но так случилось — судья принял такое решение.
— Не слишком ли было опрометчиво со стороны Монтеса вообще идти в тот стык, когда и воротам Мексики еще толком ничего не угрожало?
— Да ладно, там ничего жесткого не было. Повторюсь, я не считаю, что это вообще тянуло на удаление. Так что я бы не особо зацикливался на том эпизоде. Тем более когда Монтес отбыл дисквалификацию, тренерский штаб сборной Мексики вернул его в основной состав. Сесар играет остальные матчи на чемпионате мира, он капитан своей национальной команды — большой молодец.
— Чего ждете от нового сезона?
— Хотим выступить как можно лучше. Вовсю готовимся к старту, хочется быть максимально высоко, радовать наших болельщиков игрой и результатами. Не хочу ничего загадывать, но сделаем всё, чтобы хорошо провести сезон.
— Что нужно сделать, чтобы превзойти третье место, которое заняли по итогам прошлого чемпионата?
— Как можно больше тренироваться (улыбается).
— А в прошлом сезоне тренировались мало?
— Нет, не мало. Но надо еще больше.
Алексей Фомин