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«Джикия — это усиление для нашей команды»

Футболист «Локомотива» Евгений Морозов — о статусном новичке клуба, выступлении своего партнера по обороне за сборную Мексики на чемпионате мира и подготовке к новому сезону.

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Источник: Известия

До начала нового розыгрыша чемпионата России по футболу осталось менее трех недель. Клубы уже вступают в решающую часть подготовки к сезону. Среди них — московский «Локомотив», который весной выиграл бронзовые медали национального первенства. В интервью «Известиям» защитник «железнодорожников» Евгений Морозов рассказал о проходящих сборах, прокомментировал появление в команде Георгия Джикии и высказался о выступлении на чемпионате мира своего партнера по клубу, капитана сборной Мексики Сесара Монтеса.

— С каким настроением готовитесь к сезону?

— С очень хорошим. Хочется как можно лучше пройти сборы, чтобы быть максимально готовым к новому сезону. Я, как и другие футболисты «Локомотива», которые играли за сборную России в июньских матчах против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, вышел из отпуска позже остальных. За время отсутствия соскучился по ребятам, по команде. Поэтому с большим удовольствием приехал на сбор и приступил к работе.

— Где проводили отпуск?

— 10 дней отдыхал, ездил в Турцию со своей девушкой, там были с Митрюхой (Антон Митрюшкин, вратарь и капитан «Локомотива». — Ред.) и его семьей. После этого вернулись в Москву, и уже до сбора я стал тренироваться самостоятельно, чтобы в хорошей форме вернуться в расположение команды.

— Как отреагировали на подписание «Локомотивом» Георгия Джикии, которое должно добавить конкуренции в центре обороны?

— Конкуренция — это всегда здорово. Она дает определенный рост. Плюс Джикия — очень опытный футболист. Может где-то помочь, подсказать. Думаю, это усиление для нашей команды.

— Смотрели игры Сесара Монтеса за сборную Мексики на чемпионате мира?

— Да, не все матчи сборной Мексики видел, но часть посмотрел. Очень рад за него, за то, что команда с ним в составе уверенно вышла из группы и идет дальше на чемпионате мира.

— Что думаете об эпизоде с его удалением в матче открытия чемпионата мира против ЮАР? Ожидали, что он так на ровном месте получит красную карточку при счете 2:0 в концовке уже почти выигранной встречи?

— Да ничего страшного. В футболе такие моменты бывают. Это может случиться с любым игроком. На мой взгляд, в том эпизоде вообще была не железобетонная красная карточка. По мне, желтой вполне можно было ограничиться. Но так случилось — судья принял такое решение.

— Не слишком ли было опрометчиво со стороны Монтеса вообще идти в тот стык, когда и воротам Мексики еще толком ничего не угрожало?

— Да ладно, там ничего жесткого не было. Повторюсь, я не считаю, что это вообще тянуло на удаление. Так что я бы не особо зацикливался на том эпизоде. Тем более когда Монтес отбыл дисквалификацию, тренерский штаб сборной Мексики вернул его в основной состав. Сесар играет остальные матчи на чемпионате мира, он капитан своей национальной команды — большой молодец.

— Чего ждете от нового сезона?

— Хотим выступить как можно лучше. Вовсю готовимся к старту, хочется быть максимально высоко, радовать наших болельщиков игрой и результатами. Не хочу ничего загадывать, но сделаем всё, чтобы хорошо провести сезон.

— Что нужно сделать, чтобы превзойти третье место, которое заняли по итогам прошлого чемпионата?

— Как можно больше тренироваться (улыбается).

— А в прошлом сезоне тренировались мало?

— Нет, не мало. Но надо еще больше.

Алексей Фомин