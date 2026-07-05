«Джикия — это усиление для нашей команды»

— С очень хорошим. Хочется как можно лучше пройти сборы, чтобы быть максимально готовым к новому сезону. Я, как и другие футболисты «Локомотива», которые играли за сборную России в июньских матчах против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, вышел из отпуска позже остальных. За время отсутствия соскучился по ребятам, по команде. Поэтому с большим удовольствием приехал на сбор и приступил к работе.