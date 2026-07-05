Аршавин: «Продав Сперцяна, “Краснодар” вывалился из борьбы за чемпионство»

Ранее стало известно, что полузащитник перейдет в саудовский «Аль‑Ахли» за 25 миллионов евро.
— «Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учетом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?
— Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.
— «Краснодар» уйдет в перестройку?
— Не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет, они не будут претендентами на чемпионство.
— Пока они только взяли Уткина и есть информация про интерес к Оздоеву.
— Думаю, что еще человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян (смеется).
— Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?
— Вполне возможно, — цитирует Аршавина «Чемпионат».