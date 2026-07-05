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Аршавин: «Продав Сперцяна, “Краснодар” вывалился из борьбы за чемпионство»

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что потеря Эдуарда Сперцяна сильно скажется на чемпионских амбициях «Краснодара».

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Источник: fckrasnodar.ru

Ранее стало известно, что полузащитник перейдет в саудовский «Аль‑Ахли» за 25 миллионов евро.

— «Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учетом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?

— Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.

— «Краснодар» уйдет в перестройку?

— Не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет, они не будут претендентами на чемпионство.

— Пока они только взяли Уткина и есть информация про интерес к Оздоеву.

— Думаю, что еще человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян (смеется).

— Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?

— Вполне возможно, — цитирует Аршавина «Чемпионат».

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