Дзюба: «Как будет хорошее предложение — я сяду, подумаю»

«Какие еще клубы могут быть? Тверь рассматриваю, Калугу (смеется). Да нет. Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю», — ответил Дзюба на вопрос РИА Новости, рассматривает ли он команды не из Москвы для продолжения карьеры.
Ранее 37-летний форвард не исключил своего возвращения в «Спартак», за который выступал с 2006 по 2015 год. По окончании сезона Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
1 июля форвард стал свободным агентом. В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.