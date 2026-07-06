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«Акрон» обыграл «Ротор» в товарищеском матче

Футболисты «Акрона» нанесли поражение «Ротору» в товарищеском матче. Игра, прошедшая в понедельник в Новогорске, завершилась со счетом 3:1 в пользу тольяттинской команды.

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Источник: vk.com/fcakron

В стартовом составе «Акрона» появились Волочай, Неделчару, Бокоев, Бардыбахин, Фернандес, Джурасович, Базилевский, Лончар, Дмитриев, Тедич и Аревало. На замены вышли Роча, Эсковаль, Витор, Хосонов, Платон, Макеев, Холодов, Мамашев, Ведерников, Попенков, Меткалов, Безрогов и Хаметов.

«Ротор» в своих соцсетях решил не называть состав на эту игру и не упомянул ни одной фамилии по ходу текстовой трансляции. Известно, что в составе «Акрона» голами отметились Тедич и Меткалов, а еще один мяч в ворота волгоградцев забил свой же игрок.