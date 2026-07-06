«Акрон» обыграл «Ротор» в товарищеском матче

В стартовом составе «Акрона» появились Волочай, Неделчару, Бокоев, Бардыбахин, Фернандес, Джурасович, Базилевский, Лончар, Дмитриев, Тедич и Аревало. На замены вышли Роча, Эсковаль, Витор, Хосонов, Платон, Макеев, Холодов, Мамашев, Ведерников, Попенков, Меткалов, Безрогов и Хаметов.
«Ротор» в своих соцсетях решил не называть состав на эту игру и не упомянул ни одной фамилии по ходу текстовой трансляции. Известно, что в составе «Акрона» голами отметились Тедич и Меткалов, а еще один мяч в ворота волгоградцев забил свой же игрок.