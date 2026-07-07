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Футболист Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии

Сумма трансфера составит $25 млн.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 7 июля. Армянский полузащитник Эдуард Сперцян подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Alahli Plus.

По данным портала, переход Сперцяна состоялся официально. Клубы пока официально не подтвердили сделку.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит $25 млн.

Сперцяну 26 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. По итогам завершившегося сезона в Российской премьер-лиге полузащитник сделал 16 результативных передач, повторив рекорд по количеству голевых пасов. Также на его счету 13 забитых мячей.

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