«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» о покупке защитника Парады

Отмечено, что «уничтожители бобов» ждут от «народной команды» второго предложения по приобретению защитника и намерены получить за продажу Парады сумму в пять миллионов евро. В переходе испанца в стан «красно-белых» заинтересованы и сами руководители «Алавеса».