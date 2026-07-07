«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» о покупке защитника Парады

Отмечено, что «уничтожители бобов» ждут от «народной команды» второго предложения по приобретению защитника и намерены получить за продажу Парады сумму в пять миллионов евро. В переходе испанца в стан «красно-белых» заинтересованы и сами руководители «Алавеса».
3 июля о том, что стороны работают над трансфером игрока в «Спартак», в интервью каналу «Матч ТВ» сообщал и спортивный директор «Депортиво Алавес» Серхио Фернандес.
За основную команду «славных» Парада выступает с декабря 2023 года. Контракт защитника истекает в конце июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 Парада вышел на поле в 30 матчах Ла Лиги, где отдал три результативных паса. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в четыре миллиона евро.