«Краснодар» перехватит у «Спартака» форварда, игрока РПЛ купят в Европу. Трансферы и слухи дня

Угальде может покинуть «Спартак» летом
Нападающий красно-белых Манфред Угальде этим летом может сменить клубную прописку. По неофициальным данным, представители костариканца уже начали искать покупателя в Суперлиге и предложили услуги игрока стамбульским грандам — «Галатасараю» и «Фенербахче».
Сам футболист не считает Турцию приоритетным направлением, но задерживаться в Москве не планирует. Окружение Угальде активно ищет любые варианты в Европе, чтобы оформить трансфер до закрытия летнего окна.
«Алавес» повышает ценник для «Спартака»
«Спартак» обозначил интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде, но стартовое предложение испанцев не устроило. Как сообщает Cadena SER, баски отклонили первый запрос москвичей, но переговоры на этом не закончены.
В «Алавесе» абсолютно уверены, что боссы «Спартака» вернутся с улучшенным оффером. Клуб рассчитывает закрыть сделку в районе 5 млн евро. В минувшем сезоне Парада был игроком основы, отбегав 30 матчей в чемпионате и записав на свой счет 3 ассиста.
Сперцян официально перебрался в «Аль-Ахли»
Главный трансфер недели: Эдуард Сперцян покидает «Краснодар». «Быки» официально подтвердили переход своего лидера и капитана в саудовский «Аль-Ахли», тепло попрощавшись с воспитанником в соцсетях.
По информации инсайдеров, контракт армянского полузащитника рассчитан на 4 года, а его оклад в Саудовской Аравии составит космические 6 млн евро в год. Для «Краснодара» это историческая сделка — Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 21,9 млн евро, что сделало Сперцяна самой дорогой продажей в истории южан. Уходит Эдуард на пике: в прошлом сезоне на его счету 14 голов и 18 голевых в 42 матчах.
Сесар Монтес может уйти из «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес снова попал в сферу интересов мексиканского «Крус Асуля». Клуб пытался подписать капитана сборной Мексики еще зимой, а теперь заходит с козырей.
«Крус Асуль» уже оформляет трансфер его младшего брата, 25-летнего Алана Монтеса, игравшего в Турции. Таким образом руководство клуба хочет подтолкнуть Сесара к возвращению на родину. Возможный трансфер защитника «железнодорожников» оценивают в 9−10 млн евро.
«Краснодар» делает финальный заход на Воробьева
Оставшись без Сперцяна, «быки» экстренно ищут усиление в атаку и нацелились на Дмитрия Воробьёва. По информации инсайдеов, южане готовят для «Локомотива» новое предложение в размере 4,5 млн евро.
Предыдущую попытку «железнодорожники» заблокировали (южане давали 4 млн плюс бонусы). Чтобы заманивать форварда, «Краснодар» даже готов отдать ему освободившуюся «десятку» Сперцяна. Однако торговаться бесконечно черно-зеленые не будут: если «Локо» отклонит и эти 4,5 миллиона, южане свернут переговоры.
Чавес согласился покинуть «Динамо»
Хавбек «Динамо» Луис Чавес близок к возвращению в чемпионат Мексики. В услугах полузащитника бело-голубых серьезно заинтересован местный клуб «Америка».
По информации источников, мексиканцы уже связались с «Динамо» для обсуждения сделки. Сам Чавес одобрил этот переход и дал зеленый свет на трансфер. «Америка» следила за игроком с января, но официальное предложение в московский клуб направит в ближайшее время.
«Торино» и «Панатинаикос» хотят купить защитника «Балтики»
«Торино» и «Панатинаикос» хотят купить защитника «Балтики» Натана Гассама. Оба клуба сделали предложения по защитнику, но калининградцы отклонили их по причине низкой суммы. «Балтика» хочет выручить за Гассама € 5 млн.
Натан Гассама выступает за калининградскую команду с августа 2023 года. В Россию малийский защитник перебрался из болгарской «Софии». Весной текущего года сообщалось об интересе к Гассама со стороны клубов ПАОК и АЕК. В сезоне-2025/2026 на счету игрока гол и три результативные передачи в 30 матчах за клуб во всех турнирах.