«Краснодар» перехватит у «Спартака» форварда, игрока РПЛ купят в Европу. Трансферы и слухи дня

По информации инсайдеров, контракт армянского полузащитника рассчитан на 4 года, а его оклад в Саудовской Аравии составит космические 6 млн евро в год. Для «Краснодара» это историческая сделка — Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 21,9 млн евро, что сделало Сперцяна самой дорогой продажей в истории южан. Уходит Эдуард на пике: в прошлом сезоне на его счету 14 голов и 18 голевых в 42 матчах.